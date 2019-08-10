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Бекхэм и Мартин были самыми пьяными на свадьбе Лонгории

Актриса поделилась подробностями торжества, состоявшегося три года назад.

Бекхэм и Мартин были самыми пьяными на свадьбе Лонгории
ЕВА ЛОНГОРИЯ. ФОТО: GLOBALLOOK.COM

Несмотря на то, что свадьба актрисы Евы Лонгории и Хосе Бастона состоялась три года назад, журналистов до сих пор интересуют подробности запоминающейся вечеринки, собравшей множество звезд.

Недавно Ева побывала в гостях у Энди Коэна на шоу Watch What Happens Live, где ведущий и попросил звезду назвать самых веселых и пьяных гостей торжества.

«Это было состязание между Рики Мартином и Викторией (Бекхэм. — Прим. ред.), — сказала Лонгория.

Напомним, свадьба состоялась на берегу живописного озера неподалеку от Мехико. И хотя жених и невеста обещали, что торжество будет только для самых близких, однако, и их набралось 80 человек.

А в июне этого года звезда «Отчаянных домохозяек» отметила первый день рождения их с Хосе сына Сантьяго. Супруги решили провести первый праздник малыша в тесном кругу близких людей. Вечером пара отправилась в элитный ресторан в Беверли-Хиллз.

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АктрисаВиктория БекхэмЕва Лонгориязвездная свадьбаРики МартинХосе Антонио Бастон

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Бекхэм и Мартин были самыми пьяными на свадьбе Лонгории
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