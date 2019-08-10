Назван самый популярный советский фильм на YouTube

«Мосфильм» рассказал об итогах работы своего канала в интернете за восемь лет.

Восемь лет назад одна из крупнейший российских киностудий «Мосфильм» создала на видеохостинге в YouTube свой канал, где предложила зрителями самый широкий выбор любимых картин, снятых в разное время на студии.

А накануне на «Мосфильме» подвели некоторые итоги работы канала. В частности, рассказали о том, какие фильмы кинолюбители предпочитают смотреть. Оказалась, что самой популярной картиной стала «Любовь и голуби» Владимира Меньшова, снятая ровно 35 лет назад. За все время размещения ее посмотрели больше 20 миллионов раз.

В тройке лидеров также «Иван Васильевич меняет профессию» (18,9 миллиона просмотров) и «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (18 миллионов).

Кстати, фильм-лидер, действительно любимый зрителями, уже давно разобран на цитаты. А киноманы и вовсе запомнили в картине каждый кадр. Однако, не всегда оценки фильма зрителями были положительными. Как-то раз Сергея Юрского обвинили в том, что он «унизил достоинство простых колхозников», сыграв в фильме безобидного и изобретательного пьяницу.