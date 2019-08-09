«Не стойте слишком близко»: Мария Захарова примерила боксерские перчатки

Добро должно быть с кулаками — официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сфотографировалась в боксерских перчатках. Снимок она опубликовала в социальных сетях, да еще с озорными подписями.

«Вы не стойте слишком близко: я боксёр, не только киска», — отметила она в Facebook.

Фотография готовой к бою Захаровой за пару часов набрала тысячи лайков и комментариев: «Наша милая и любимая защитница Земли Русской! Уважаю, настоящий боец!» «Красота и мощь нашего МИДа!» «Бомбически очаровательная женщина».

Ни для кого не секрет, что у 43-летней Захаровой в Интернете своя армия поклонников, не хуже, чем у любой эстрадной певицы. Недавно она обсудила с ними свое заспанное лицо.

А вас восхищает эта фотография?