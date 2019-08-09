НОВОСТИ

«Не стойте слишком близко»: Мария Захарова примерила боксерские перчатки

Новый образ официального представителя МИД РФ не оставил равнодушными пользователей рунета.

«Не стойте слишком близко»: Мария Захарова примерила боксерские перчатки
Мария Захарова снова всколыхнула российское общество. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Добро должно быть с кулаками — официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сфотографировалась в боксерских перчатках. Снимок она опубликовала в социальных сетях, да еще с озорными подписями.

«Вы не стойте слишком близко: я боксёр, не только киска», — отметила она в Facebook.

Фотография готовой к бою Захаровой за пару часов набрала тысячи лайков и комментариев: «Наша милая и любимая защитница Земли Русской! Уважаю, настоящий боец!» «Красота и мощь нашего МИДа!» «Бомбически очаровательная женщина».

Ни для кого не секрет, что у 43-летней Захаровой в Интернете своя армия поклонников, не хуже, чем у любой эстрадной певицы. Недавно она обсудила с ними свое заспанное лицо.

А вас восхищает эта фотография?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

боксёрМария ЗахароваМИД Россииспорт

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Не стойте слишком близко»: Мария Захарова примерила боксерские перчатки
Интересно?
Поделись с друзьями: