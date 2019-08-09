Стали известны кулинарные предпочтения Кейт Миддлтон

Сама герцогиня Кембриджская весьма скромно отзывается о своих способностях в готовке.

Кейт Миддлтон обычно не распространяется о своих любимых блюдах, однако журналистам Hello! удалось провести «кулинарный анализ» и выяснить, что же все-таки предпочитает герцогиня Кембриджская.

Оказалось, что Кейт не откажется от попкорна и острой еды. Жена принца Уильяма особенную слабость питает к карри. Когда она была беременна, то зачастую заказывала вегетарианскую еду в индийском ресторане, но обязательно с этой приправой.

больше по теме Елизавета II держит в секрете название своего любимого блюда Во время официальных визитов с королевской семьей «путешествует» пять тонн багажа.

Любит Кейт и суши, особенно с лососем, а также седло барашка, как впрочем, и любые другие блюда из ягненка.

Однако когда дело доходит до того, чтобы готовить что-то самой, то Миддлтон весьма самокритична. Она не упускает случая посмеяться над собой, а принц Уильям ей составляет в этом прекрасную компанию.

Однажды, общаясь с группой шеф-поваров, она призналась, что ее благоверный зачастую отказывается есть ее блюда.

«Именно поэтому я такой стройный!», — цитирует герцога Hello!.