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Стали известны кулинарные предпочтения Кейт Миддлтон

Сама герцогиня Кембриджская весьма скромно отзывается о своих способностях в готовке.

Стали известны кулинарные предпочтения Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон шутит над своим умением готовить. Фото: instagram.com/kensingtonroyal/

Кейт Миддлтон обычно не распространяется о своих любимых блюдах, однако журналистам Hello! удалось провести «кулинарный анализ» и выяснить, что же все-таки предпочитает герцогиня Кембриджская.

Оказалось, что Кейт не откажется от попкорна и острой еды. Жена принца Уильяма особенную слабость питает к карри. Когда она была беременна, то зачастую заказывала вегетарианскую еду в индийском ресторане, но обязательно с этой приправой.

Любит Кейт и суши, особенно с лососем, а также седло барашка, как впрочем, и любые другие блюда из ягненка.

Однако когда дело доходит до того, чтобы готовить что-то самой, то Миддлтон весьма самокритична. Она не упускает случая посмеяться над собой, а принц Уильям ей составляет в этом прекрасную компанию.

Однажды, общаясь с группой шеф-поваров, она призналась, что ее благоверный зачастую отказывается есть ее блюда.

«Именно поэтому я такой стройный!», — цитирует герцога Hello!.

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Стали известны кулинарные предпочтения Кейт Миддлтон
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