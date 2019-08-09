Стали известны кулинарные предпочтения Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон обычно не распространяется о своих любимых блюдах, однако журналистам Hello! удалось провести «кулинарный анализ» и выяснить, что же все-таки предпочитает герцогиня Кембриджская.
Оказалось, что Кейт не откажется от попкорна и острой еды. Жена принца Уильяма особенную слабость питает к карри. Когда она была беременна, то зачастую заказывала вегетарианскую еду в индийском ресторане, но обязательно с этой приправой.
Любит Кейт и суши, особенно с лососем, а также седло барашка, как впрочем, и любые другие блюда из ягненка.
Однако когда дело доходит до того, чтобы готовить что-то самой, то Миддлтон весьма самокритична. Она не упускает случая посмеяться над собой, а принц Уильям ей составляет в этом прекрасную компанию.
Однажды, общаясь с группой шеф-поваров, она призналась, что ее благоверный зачастую отказывается есть ее блюда.
«Именно поэтому я такой стройный!», — цитирует герцога Hello!.