В Москве простились с композитором Сергеем Березиным

Прощание с народным артистом России состоялось в ритуальном зале Троекуровского кладбища в столице. На нем присутствовали близкие друзья композитора, среди которых была Лариса Рубальская, Вячеслав Малежик, Михаил Плоткин.

Сергей Березин родился 31 октября 1937 года. Его творческий путь начался в ансамбле «Самоцветы». Потом Березин становится основателем ВИА «Пламя». Он сочинил музыку к песням, которые стали настоящими хитами того времени. Среди них «Снег кружится», «Золотые шары», «Может, я тебя выдумал» и другие.

По словам нового руководителя ВИА «Пламя» Юлии Ариничевой, вместе с Сергеем Березиным ушла целая эпоха. «Сергей Александрович писал песни от души, он руководил душой», — сказала она. Ариничева пообещала продолжить его музыкальные традиции в творчестве группы «Пламя».