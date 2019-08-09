Правила поведения: как избежать фиаско при встрече с королевой

Журнал Hello! выяснил, как не попасть впросак при общении с Ее Величеством.

Дворцовый этикет — дело весьма тонкое. И хотя в нем есть множество нюансов, существуют базовые правила, которые следует знать при встрече с королевой.

Несмотря на то, что нет никаких жестких указаний, как следует приветствовать монарха, традиционной данью уважения для дам является неглубокий реверанс, а кавалерам достаточно кивнуть головой.

При первом представлении королеве следует обращаться к ней «Ваше Величество», а затем перейти на более нейтральное «мэм».

В присутствии королевы никогда нельзя заговаривать, садиться или же начинать есть первым — следует дождаться «отмашки» от Елизаветы II. Единственное исключение — гости должны прибывать заранее, до появления монарха.

Кроме этого, этикет не позволяет дотрагиваться до королевы, если только она сама не протянет руку для пожатия.

Во время званого ужина по правую руку от монарха усаживают особо важных персон, с которыми она говорит во время подачи первого блюда. Во время второго королева общается с теми, кто находится от нее слева.

Находясь в гостях у Ее Величества, считается невежливым делать фото ее дома, поворачиваться к ней спиной, покидать мероприятие раньше, чем это сделает королева, и задавать вопросы личного характера, пишет Hello!.