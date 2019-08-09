Xiaomi представила смартфон нового поколения mi A3

Тройная камера, мощный процессор и операционная система Android One - и это еще далеко не все.

Вчера в России был представлен новый смартфон Xiaomi mi A3. Представленный смартфон получил тройную основную камеру, 32-мегапиксельную фронтальную камеру, подэкранный сканер отпечатков пальцев и работает на Android One. Но обо всем по порядку.

Камера

Основная 48-мегапиксельная камера делает отличные фотографии в дневное время суток. 8-мегапиксельная ультраширокоугольная камера поможет вам поместить в кадре все, что вы не смогли поместить на основную, и 2-мегапиксельная камера для измерения глубины помогает делать портретные снимки. Фронтальная камера состоит из 32-мегапиксельного сенсора, которая объединяет 4 соседних пикселя в один, что позволит вам получить лучшее качество снимка.

Дисплей и сканер под экраном

В mi A3 установлен AMOLED дисплей с каплевидным вырезом под фронтальную камеру, с диагональю 6,1 дюйма и прикрыт защитным стеком Gorilla Glass 5. Благодаря замене IPS дисплея из mi A2 на AMOLED смартфон имеет насыщенную картинку и глубокий черный цвет, но главное, что Xiaomi смогли поместить под экран сканер отпечатков пальцев для удобства разблокировки телефона.

Производительность и батарея

Смартфон работает на производительном, но довольно энергоэффективном процессоре Qualcomm Snapdragon 665. Система работает быстро и без тормозов, а благодаря аккумулятору на 4030 мАч вы сможете насладиться 1,5 днями активной работы, и если ваш телефон случайно разрядится, то вы сможете быстро его зарядить с помощью 18-ватной зарядки.

Android One и Google Ассистент

Главное отличие mi A3 от других смартфонов Xiaomi – это его система Android One. Из коробки mi A3 работает на Android 9 Pie и будет 2 года получать крупные обновления системы и 3 года ежемесячные патчи безопасности. Вы можете воспользоваться Google Ассистентом, чтобы узнать погоду на завтра, в приложении Цифровое Благополучие посмотреть, сколько времени проводите за смартфоном, а также получить все остальные плюсы чистого Андроида.

Корпус и цены

Смартфон представлен в трех цветах: «Особый серый», «Оригинальный белый» и «Необычный синий». Продажи начнутся с 16 августа в сети магазинов Mi Store и других розничных партнеров. Официальная стоимость составит 16 990 рублей за 4 ГБ + 64 ГБ и 18 990 за 4 ГБ + 128 ГБ.