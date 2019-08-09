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Дакота Джонсон с бойфрендом угодили в ДТП

Случайные прохожие заставили звезду выйти из автомобиля.

Дакота Джонсон с бойфрендом угодили в ДТП
Дакота Джонсон/instagram.com/dakota.johnson._/

29-летняя звезда фильма «50 оттенков серого» Дакота Джонсон пережила не самые приятные мгновения, попав в ДТП. Происшествие случилось вечером в Нью-Йорке, когда Дакота возвращалась со своим бойфрендом Крисом Мартином со съемок на черном внедорожнике.

Водитель авто не успел затормозить на пешеходном переходе и врезался в молодую, 25-летнюю женщину, повредив ей ногу.

Как говорят очевидцы, водитель даже не собирался останавливаться, но другие случайные прохожие начали стучать в окна авто, вынудив его, а также Джонсон и ее спутника выйти из автомобиля. Дакота и Мартин предложили пострадавшей оказать помощь и вызвать «скорую», однако женщина отказалась, сообщив, что сама в силах о себе позаботиться, сообщает Daily Mail.

Вместе с парой в момент столкновения находился 13-летний сын Криса Моисей. Никто из пассажиров авто в ДТП не пострадал.

Вместе со «скорой» прибыла и машина с представителями правоохранительных органов.  После проверки всех обстоятельств произошедшего Криса, Дакоту и Моисея полицейские увезли с места ДТП на другой машине.

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«50 оттенков серого»Дакота ДжонсонНью-Йорк

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Дакота Джонсон с бойфрендом угодили в ДТП
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