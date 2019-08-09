НОВОСТИ

Рудковская назвала Миро «гнусным и мерзким» существом после слов о Вербер

Продюсера до глубины души задел пост в «Живом журнале» блогера.

Рудковская назвала Миро «гнусным и мерзким» существом после слов о Вербер
Рудковская возмутилась поведением Миро/globallookpress.com

Продюсер Яна Рудковская болезненно отреагировала в своем телеграм-канале на слова блогера Лены Миро об Алле Вербер, фэшн-директоре ЦУМа, которая скончалась 6 августа во время отдыха в Италии. Причиной смерти стал инфаркт. Перед этим у женщины случился анафилактический шок. Добавим, что Миро раскритиковала Вербер и сказала, что товары в ЦУМе недоступны большинству.

Алла Вербер. Фото
Алла Вербер ушла из жизни в Италии/globallookpress.com

Как сказала Яна Рудковская, она знает, что Миро «несчастная и обделенная любовью чучело, поэтому и очень злая». Как заметила супруга фигуриста Евгения Плющенко, Миро ничего не умеет, кроме базарной ругани. «Всю свою неудовлетворённость от себя, от своего никчемного существования она изрыгает зловонным словесным поносом в своих блогах. Занята этим неблагодарным трудом 24/7, то есть безостановочно», — заявила Яна Рудковская.

Продюсер сказала, что она давно перестала обращать внимание на посты Миро, но она не может успокоиться после слов об Алле Вербер. Женщину, которая ушла из жизни, она назвала человеком, несшим добро и красоту.

Как заметила Рудковская, «даже твари видят берега». Плясать на чужих костях, как она заявила, большой грех. Продюсер возмущена до глубины души и, возможно, предпримет меры после таких нелестных высказываний. «Такое извергнуть из зловонной утробы может только существо — гнусное и мерзкое!» — сказала Яна Рудковская.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла ВерберАлла Вербер умерлаЛена МироЯна Рудковская

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Рудковская назвала Миро «гнусным и мерзким» существом после слов о Вербер
Интересно?
Поделись с друзьями: