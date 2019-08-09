Рудковская назвала Миро «гнусным и мерзким» существом после слов о Вербер

Продюсер Яна Рудковская болезненно отреагировала в своем телеграм-канале на слова блогера Лены Миро об Алле Вербер, фэшн-директоре ЦУМа, которая скончалась 6 августа во время отдыха в Италии. Причиной смерти стал инфаркт. Перед этим у женщины случился анафилактический шок. Добавим, что Миро раскритиковала Вербер и сказала, что товары в ЦУМе недоступны большинству.

Как сказала Яна Рудковская, она знает, что Миро «несчастная и обделенная любовью чучело, поэтому и очень злая». Как заметила супруга фигуриста Евгения Плющенко, Миро ничего не умеет, кроме базарной ругани. «Всю свою неудовлетворённость от себя, от своего никчемного существования она изрыгает зловонным словесным поносом в своих блогах. Занята этим неблагодарным трудом 24/7, то есть безостановочно», — заявила Яна Рудковская.

Продюсер сказала, что она давно перестала обращать внимание на посты Миро, но она не может успокоиться после слов об Алле Вербер. Женщину, которая ушла из жизни, она назвала человеком, несшим добро и красоту.

Как заметила Рудковская, «даже твари видят берега». Плясать на чужих костях, как она заявила, большой грех. Продюсер возмущена до глубины души и, возможно, предпримет меры после таких нелестных высказываний. «Такое извергнуть из зловонной утробы может только существо — гнусное и мерзкое!» — сказала Яна Рудковская.