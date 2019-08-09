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Лена Миро нелестно отозвалась о покойной Алле Вербер

Блогер заявила, что в ЦУМе, которым она руководила, вещи стоили бешеных денег.

Лена Миро нелестно отозвалась о покойной Алле Вербер
Лена Миро оскорбила память об Алле Вербер/globallookpress.com

Блогер Лена Миро нелестно высказалась в своем «Живом журнале» об Алле Вербер, фэшн-директоре ЦУМа, которая скоропостижно скончалась во время отдыха в Италии. Как сказала Миро, она забрела на страничку в Instagram к музыканту Николаю Баскову и увидела пост о его подруге, ушедшей из жизни.

Как заявила Миро, Алла Вербер наверняка снабжала Баскова «безвкусными дорогими тряпками, в которых можно определить россиян в том же Форте-деи-Марми». Именно на этом курорте и случилась трагедия.

Миро также не понимает, почему люди после смерти Аллы Вербер стали так активно на нее подписываться. За короткое время у женщины, которая ушла из жизни, стало на 60 тысяч подписчиков больше. «Мой первый вопрос: зачем подписались на Instagram трупа? Мне, правда, интересно. Вы некрофилы?» — задалась вопросом Лена Миро.

Также Миро отметила, что многие россияне не могли себе позволить дорогие товары в ЦУМе. Максимум, на что многим хватало средств – маска для волос. Как сказала Миро, все, что люди могут сделать с туфлями из ЦУМа – повертеть их в руках. Цена на них для многих слишком высока.

«Вы никогда не побываете в Форте-деи-Марми, где умерла Алла Вербер. Морепродукты, которыми она там изволила потчевать себя до отвала, стоят как половина вашей месячной зарплаты», — подытожила скандальный блогер.

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Алла ВерберАлла Вербер умерлаЛена МироНиколай БасковЦУМ

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Лена Миро нелестно отозвалась о покойной Алле Вербер
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