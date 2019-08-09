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Принц Эндрю допустил ошибку, поздравляя дочь с днем рождения

Герцог Йоркский перепутал фотографии принцесс.

Принц Эндрю допустил ошибку, поздравляя дочь с днем рождения
Принц Эндрю поздравил с днем рождения не ту дочь. Фото: instagram.com/hrhthedukeofyork/

Принцессе Беатрис 8 августа исполнился 31 год. Именинницу поспешили поздравить родные и близкие — ее мама Сара Фергюсон, младшая сестра Евгения и отец — принц Эндрю.

Однако герцог Йоркский так торопился, что в впопыхах перепутал дочерей, опубликовав в поздравительном посту снимки младшей сестры. В Twitter появились четыре фото принцессы Евгении, среди которых был снимок и со дня ее свадьбы в октябре 2018 года.

Модераторы королевского аккаунта быстро спохватились и позже заменили снимки на «правильные». Однако они все-таки оказались не такими расторопными, как пользователи Сети.

До того, как досадный промах был исправлен, те успели сделать скриншоты, которые уже вовсю «гуляют» по просторам интернета.

Принц Эндрю поздравил не ту дочь. Скриншот.
Принц Эндрю поздравил с днем рождения не ту дочь. Скриншот:twitter.com/KPatton79

Один из них опубликовал злополучный коллаж, сопроводив его комментарием, что это выглядит немного странно.

«Я никогда не знал, кто из них Евгения, а кто Беатрис — слава Богу, я не один такой, у их отца та же проблема», — пошутил другой.

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Британская королевская семьядень рожденияошибкапринц Эндрюпринцесса Беатриспринцесса Евгения

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Принц Эндрю допустил ошибку, поздравляя дочь с днем рождения
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