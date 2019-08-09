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7-летняя внучка Пугачевой на отдыхе в Юрмале спела на испанском

Дочка Кристины Орбакайте изучает языки, как и 5-летние двойняшки Максима Галкина.

7-летняя внучка Пугачевой на отдыхе в Юрмале спела на испанском
Кристина Орбакайте с дочкой Клавдией (Фото: Globallookpress.com)

48-летняя Кристина Орбакайте вместе с дочкой Клавдией проводит августовские каникулы в Юрмале. Этот же латвийский курортный городок в июле посещала Алла Борисовна — вместе с супругом Максимом Галкиным и детьми. На личной страничке в Instagram возлюбленная предпринимателя Михаила Земцова опубликовала свежий видеоролик, запечатлевший семилетнюю дочку. У Клавдии начали выпадать молочные зубки, однако эта незначительная деталь не помешала девочке исполнить одну из любимых композиций на испанском. Как и 5-летние двойняшки Лиза с братиком Гарри, внучка Примадонны проявила интерес к языкам.

«Когда хорошее настроение, душа поет по-испански!» — отметила Кристина.

Даже на отдыхе Клавдия не забывает штудировать иностранный в игровой форме. Так, благодаря исполнению песен она повторяет ранее выученные фразы, работая над дикцией и произношением.

Дочка Кристины Орбакайте подружилась с детьми Аллы Борисовны -двойняшками Гарри и Лизой. Так, приезжая в гости к бабушке в Подмосковную деревню Грязь, девочка играет вместе с малышами.

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Алла ПугачеваЗвездные детиКристина ОрбакайтеЛиза ГалкинаМаксим Галкин

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7-летняя внучка Пугачевой на отдыхе в Юрмале спела на испанском
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