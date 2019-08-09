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Восемнадцатилетняя дочь Токарева разрыдалась возле гроба отца

Эвелина тяжелее всех переносит уход любимого папы.

Восемнадцатилетняя дочь Токарева разрыдалась возле гроба отца
Вилли Токарев умер в возрасте 84 лет/globallookpress.com

Восемнадцатилетняя дочь музыканта Вилли Токарева Эвелина не смогла сдержать слез возле гроба отца, передает с церемонии прощания корреспондент Teleprogramma.pro. Девушка безудержно рыдает, остальные родственники с трудом держатся. На похоронах присутствует вдова артиста Юлия Бединская и его дети — за исключением Алекса Токарева, который не прилетел из Америки.

Гроб с Вилли Токаревым. Фото
Эвелина Токарева тяжело пережила смерть отца/Лика Брагина

Добавим, что именно третья супруга последней попрощалась с певцом, прежде чем гроб закрыли. На кладбище отправились ближайшие родственники музыканта. Похоронили Вилли Токарева на Калитниковском кладбище.

Отметим, что на похоронах ждали певиц Аллу Пугачеву и Любовь Успенскую, но они так и не появились. В свое время они дружили с покойным. Зато был замечен давний друг Токарева Михаил Шуфутинский. Он вспомнил, что во время их совместного пребывания в Америке Токарев помогал ему. Музыкант делился с другом ценными советами и рекомендациями.

Вилли Токарев, по предварительным данным, боролся с онкологическим заболеванием. Он умер в возрасте 84 лет.

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Вилли ТокаревМихаил ШуфутинскийУмер Вилли ТокаревЭвелина ТокареваЮлия Бединская

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Восемнадцатилетняя дочь Токарева разрыдалась возле гроба отца
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