Восемнадцатилетняя дочь Токарева разрыдалась возле гроба отца

Восемнадцатилетняя дочь музыканта Вилли Токарева Эвелина не смогла сдержать слез возле гроба отца, передает с церемонии прощания корреспондент Teleprogramma.pro. Девушка безудержно рыдает, остальные родственники с трудом держатся. На похоронах присутствует вдова артиста Юлия Бединская и его дети — за исключением Алекса Токарева, который не прилетел из Америки.

Добавим, что именно третья супруга последней попрощалась с певцом, прежде чем гроб закрыли. На кладбище отправились ближайшие родственники музыканта. Похоронили Вилли Токарева на Калитниковском кладбище.

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Отметим, что на похоронах ждали певиц Аллу Пугачеву и Любовь Успенскую, но они так и не появились. В свое время они дружили с покойным. Зато был замечен давний друг Токарева Михаил Шуфутинский. Он вспомнил, что во время их совместного пребывания в Америке Токарев помогал ему. Музыкант делился с другом ценными советами и рекомендациями.

Вилли Токарев, по предварительным данным, боролся с онкологическим заболеванием. Он умер в возрасте 84 лет.