Успенская и Пугачева не приехали проститься с Вилли Токаревым

Певицы Любовь Успенская и Алла Пугачева не приехали проститься с музыкантом Вилли Токаревым в храм Святителя Николая в Котельниках, где находится корреспондент Teleprogramma.pro. При этом и ту и другую звезду очень ждали родственники и друзья. С Примадонной Токарев сблизился после возвращения из Америки. Она даже обещала сделать его рублевым миллионером. Но тогда их сотрудничеству помешали американские друзья музыканта, которые запретили ему работать с Примадонной.

С Успенской он достаточно часто встречался в Америке. Ходили слухи, что у них роман, но сам Токарев их опроверг. Их связывали только творчество и дружба.

больше по теме Шуфутинский пришел проводить Токарева в последний путь Музыкант рассказал о трепетной дружбе с коллегой.

Отметим, что у гроба музыканта, который скончался в возрасте 84 лет, были его супруга и дети. Отсутствовал только сын Алекс от второго брака со Светланой Радушинской.

Среди тех, кто пришел проститься с Токаревым, был, к примеру, музыкант Жека. Правда, с прессой он общаться не пожелал, сообщив, что сегодня не тот день, когда стоит говорить какие-то слова. Воспоминаниями поделились Михаил Шуфутинский и Александр Рапопорт.

Похоронили Токарева на Калитниковском кладбище.