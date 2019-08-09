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Кейт Миддлтон впервые за восемь лет надела шорты

Герцогиня Кембриджская продемонстрировала накаченные ноги.

Кейт Миддлтон впервые за восемь лет надела шорты
Кейт Миддлтон впервые за много лет примерила "пляжную" одежду. Фото: instagram.com/kensingtonroyal/

8 августа Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в королевской регате. Супруги состязались на разных яхтах, и герцогу Кембриджскому удалось взять реванш за прошлогодний проигрыш — парусник его супруги сошел с дистанции.

Впрочем, поклонники герцогини Кэтрин не столько обратили внимание на само состязание, сколько на одежду своей любимицы. Сетевые фэшн-гуру отметили, что Миддлтон появилась на публике в шортах — впервые с тех пор, как стала членом королевской семьи.

Последний раз Кейт выбирала этот предмет одежды в 2008 году на диско-вечеринку. С тех пор она успела выйти замуж и родить троих детей. Тем не менее, придирчивые фанаты отметили, что беременность и роды никак не сказались на форме герцогини.

Отметим, что в свое время принц Гарри назвал «конечности» супруги брата «ножками-убийцами», намекнув, что при виде их мужчины укладываются штабелями.

Фанаты вполне разделили это мнение. Одна из них даже заявила, что собирается показать фото Кейт в шортах своему тренеру, чтобы тот составил программу и «сделал» ей такие же ноги.

Кейт Миддлтон в шортах. Фото.
Поклонница мечтает о таких же ногах, как у Кейт Миддлтон. Скриншот: instagram.com/katemidleton/
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Британская королевская семьяКейт МиддлтонКейт Миддлтон последние новостимодамода и стильшорты

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Кейт Миддлтон впервые за восемь лет надела шорты
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