Кейт Миддлтон впервые за восемь лет надела шорты

8 августа Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в королевской регате. Супруги состязались на разных яхтах, и герцогу Кембриджскому удалось взять реванш за прошлогодний проигрыш — парусник его супруги сошел с дистанции.

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Впрочем, поклонники герцогини Кэтрин не столько обратили внимание на само состязание, сколько на одежду своей любимицы. Сетевые фэшн-гуру отметили, что Миддлтон появилась на публике в шортах — впервые с тех пор, как стала членом королевской семьи.

Последний раз Кейт выбирала этот предмет одежды в 2008 году на диско-вечеринку. С тех пор она успела выйти замуж и родить троих детей. Тем не менее, придирчивые фанаты отметили, что беременность и роды никак не сказались на форме герцогини.

Отметим, что в свое время принц Гарри назвал «конечности» супруги брата «ножками-убийцами», намекнув, что при виде их мужчины укладываются штабелями.

Фанаты вполне разделили это мнение. Одна из них даже заявила, что собирается показать фото Кейт в шортах своему тренеру, чтобы тот составил программу и «сделал» ей такие же ноги.