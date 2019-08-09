Участник «Битвы экстрасенсов» Никита Турчин 16 часов ждет вылета в Уфу

Участник восемнадцатого сезона «Битвы экстрасенсов» Никита Турчин в интервью Teleprogramma.pro пожаловался, что вместе с другими пассажирами он вот уже 16 часов ждет вылета в Уфу. На борту самолета вместе с блогером находятся еще 213 человек. По словам молодого человека, посадку они совершили в Шереметьево по стандартной системе. После взлета пилот поспешил успокоить взволнованных пассажиров, объявив о незапланированной посадке в Казани из-за нехватки топлива.

«Мы должны были приземлиться, дозаправиться и полететь дальше. На заправке мы сидели в самолете больше двух часов», — сообщил Турчин.

Однако позже пассажиров проинформировали о плохих метеоусловиях в Уфе. В связи с этим вылет был отложен. При этом участник «Битвы экстрасенсов» настаивает: «погодные условия» почему-то не помешали другим лайнерам совершить свой рейс.

«Туман спал… И огромное количество самолетов прилетало. Никто не может понять, почему мы не можем приземлиться в Уфе», — сетует молодой человек.

Турчин подметил, что многих в уфимском аэропорту ждут родственники, друзья. Однако увидеться с близкими они смогут только после того, как самолет все-таки прибудет в пункт назначения.