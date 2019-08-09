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«Как повезло Алле»: Бледанс сделала комплимент Галкину

Певец выпустил для подписчиков в Instagram свою версию клипа на песню Софии Ротару «Вот и лето прошло».

«Как повезло Алле»: Бледанс сделала комплимент Галкину
Алла Пугачева и Максим Галкин (Фото: Instagram.com/maxgalkinru)

50-летняя Эвелина Бледанс не оставила без внимания свежий пост Максима Галкина на личной страничке шоумена в Instagram. Ранее супруг Аллы Борисовны поделился с верными почитателями новым импровизированным клипом на песню Софии Ротару «Вот и лето прошло». Ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале, облачившись в белую полупрозрачную тунику, вышел под проливной дождь, выступив под фонограмму Софии Михайловны. Так Галкин поиронизировал над московской переменчивой погодой.

Эвелина Бледанс похвалила Максима Галкина за находчивость и оригинальный юмор (Фото: Instagram.com/maxgalkinru)

Ведущая программы «Человек-невидимка» Эвелина Бледанс по достоинству оценила юмор Максима Галкина, похвалив его за находчивость. Актриса уверена, что Алле Борисовне невероятно повезло с супругом.

«Максим, ты идеальный — юмор, фигура, ответственность — папа, муж, артист. Как повезло Алле Борисовне с тобой», — подметила Бледанс.

Напомним, что вместе с с Аллой Пугачевой Максим Галкин воспитывает 5-летних близнецов Гарри и Лизу. Этим летом семейство побывала в Юрмале. К слову, так же вместе с дочкой Клавдией отдыхает и Кристина Орбакайте.

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Алла ПугачеваЗвездные детиМаксим ГалкинЭвелина Блёданс

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«Как повезло Алле»: Бледанс сделала комплимент Галкину
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