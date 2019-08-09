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Намин на похоронах Токарева попросил не олицетворять музыканта с «дешевой попсой»

По его словам, певец был потрясающим и благородным человеком.

Намин на похоронах Токарева попросил не олицетворять музыканта с «дешевой попсой»
Намин высказался о Токареве/globallookpress.com

Лидер группы «Цветы» Стас Намин пришел на прощание с музыкантом Вилли Токаревым, которое прошло в храме Святителя Николая в Котельниках 9 августа. Он отметил, что коллега по сцене воспитывался на его песнях. Об этом Токарев признавался Намину, что того удивляло. Все-таки Вилли Токарев был его значительно старше.

Вилли Токарев. Фото
Вилли Токарева любили миллионы россиян/globallookpress.com

«Он большой и потрясающий человек. Благородный, умный. Это вам не какая-нибудь дешевая попса. Даже сравнивать не надо. Его все буквально обожали», — заявил Стас Намин.

Также музыкант добавил, что его коллега по сцене был человеком с большим сердцем. При этом очень востребованным в свое время.

Напомним, что Вилли Токарев скончался в возрасте 84 лет. Причиной смерти, по предварительным данным, стало онкологическое заболевание. При этом сам музыкант о своей болезни не распространялся.

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Вилли ТокаревСмерть Вилли ТокареваСтас НаминУмер Вилли Токарев

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Намин на похоронах Токарева попросил не олицетворять музыканта с «дешевой попсой»
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