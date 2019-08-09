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Маму Юрия Шевчука похоронят в Уфе

Фания Акрамовна ушла из жизни на 95-м году жизни.

Маму Юрия Шевчука похоронят в Уфе
Юрий Шевчук/instagram.com/ddt_band/

Знаменитый музыкант срочно прилетел из Санкт-Петербурга на родину, в Уфу, где на 95-м году жизни скончалась его мама Фания Акрамовна. Похороны состоятся в субботу, 10 августа.

«Благодарю за соболезнования», — сказал в разговоре с корреспондентом местного издания ufa1 Шевчук и поделился, что весь день будет в разъездах в связи с необходимостью организовать церемонию прощания.

Отец Юрия Шевчука Юлиан Сосфенович умер шесть лет назад. Фания Акрамовна проживала одна в своей уфимской квартире, а Юрий часто навещал ее.

Как сообщается, она ушла из жизни в ночь на 9 августа.

Фания Акрамовна Гареева-Шевчук была художницей и преподавала на художественно-графическом факультете Башкирского педагогического университета, который когда-то окончил и лидер группы «ДДТ».

Фания Акрамовна родилась 20 мая 1925 года, была награждена медалью «За самоотверженный труд в годы ВОВ» и знаком «Почетный полярник».

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Маму Юрия Шевчука похоронят в Уфе
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