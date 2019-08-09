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Елена Корикова поздравила бывшего мужа с днем рождения

Кинооператору Максиму Осадчему исполнилось 54 года.

Елена Корикова поздравила бывшего мужа с днем рождения
Елена Корикова (Фото: Globallookpress.com)

47-летняя Елена Корикова крайне редко рассказывает о личной жизни. Актриса из сериала «Бедная Настя» не интересуется светскими мероприятиями, посвящая все свободное время близким. У знаменитости есть уже взрослый сын — 26-летний Арсений. С отцом своего наследника Корикова так и не дошла до загса. Мальчика воспитывал отчим — кинооператор Максим Осадчий. Однако и эти отношения не были долговечными. В 2011 году актриса перестала скрывать роман с Сергеем Астаховым. А спустя два года пара распалась.

Корикова до сих пор общается с Осадчим. Им удалось расстаться без взаимных обид, упреков и скандалов. На личной страничке в Instagram Елена опубликовала архивное фото из семейного альбома, не забыв поздравить экс-возлюбленного с 54-летием — 8 августа он отметил день рождения. Кинооператор на семь лет старше своей бывшей избранницы. Однако разница в возрасте не помешала им прожить вместе десять лет.

«С Днем рождения, Максимка! Бывший муж… десять лет совместной жизни, поздравляю!!» — подписала снимок Елена.

В одном из интервью Корикова призналась: как верующий человек она не сомневается в том, что внешняя красота — это ничто иное, как отражение внутреннего мира. При этом актриса старается тщательно следит за своей фигурой. Елена ест понемногу и не наедается на ночь, давно отказавшись от колбасы, соусов и газировки.

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Елена Кориковасериал "Бедная Настя"

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Елена Корикова поздравила бывшего мужа с днем рождения
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