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Рапопорт на прощании с Токаревым назвал его «глашатаем жизнелюбия»

В Москве провожают в последний путь Вилли Токарева.

Рапопорт на прощании с Токаревым назвал его «глашатаем жизнелюбия»
Александр Рапопорт пришел проститься с Токаревым/Лика Брагина

Известный психотерапевт и актер Александр Рапопорт пришел на прощание с музыкантом Вилли Токаревым, которое проходит в храме Святителя Николая в Котельниках. Он рассказал, что певец был редчайшим в своем роде человеком. «Он не бизнесмен. Я бы охарактеризовал его как глашатая жизнелюбия. Очень искренний, натуральный. От него плохого слова нельзя было услышать. Он был просто воплощением добра», — заявил Рапопорт.

Вилли Токарев. Фото
Вилли Токарев был очень жизнерадостным человеком/globallookpress.com

Как сказал психотерапевт, они не так часто встречались. При этом радовались друг другу при встрече. «С его смертью ушла целая эпоха. Он ни на кого не был похож. Его песни в девяностых годах раздавались из каждой машины», — заметил он.

По словам Рапопорта, у Вилли Токарева была незатейливая поэзия и философия. Последний раз они виделись примерно год назад. На здоровье музыкант не жаловался. Он излучал позитивную энергию.

Напомним, что Вилли Токарев умер в возрасте 84 лет. Причиной смерти, по предварительным данным, стало онкологическое заболевание.

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Рапопорт на прощании с Токаревым назвал его «глашатаем жизнелюбия»
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