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Нагиев отметился в Голливуде с «очень серьезным лицом»

Прогуливаясь по Лос-Анджелесу, артист делал все, чтобы его не узнали.

Нагиев отметился в Голливуде с «очень серьезным лицом»
Дмитрий Нагиев/instagram.com/nagiev.universal/

Чувство юмора не отказывает актеру и телеведущему Дмитрию Нагиеву и в социальных сетях. Практически каждый пост артиста полон самоиронии. Дмитрий опубликовал очередное фото на странице в Instagram, на этот раз сделанное на фоне знаменитых голливудских холмов.

На снимке артист в бейсболке, надвинутой на нос, и в больших солнечных очках. «Стою в Голливуде с очень серьезным лицом. Чтобы никто не догадался, что я здесь никто и ни на что не влияю», — подписал снимок Дмитрий, спрятавшийся от излишнего внимания публики. Еще он призвал записываться на просмотр фоточки, мол, есть еще окошечко…

«Высшее сочетание таланта, ума и скоромности. Так держать!», «Пусть знают наших!», «А вы зачем туда поехали? Если за ролями, желаю удачи!» — поддержали российского актера поклонники.

Звезда сериалов «Физрук» и «Кухня» не пояснил, с какой целью он отправился за океан, отдохнуть или поработать. Возможно, публикации следующих постов ведущего приоткроют завесу тайны.

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актерГолливудДмитрий Нагиев

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Нагиев отметился в Голливуде с «очень серьезным лицом»
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