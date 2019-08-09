Диетолог назвала опасной знаменитую веганскую диету Бейонсе

Даниэль О'Шонесси считает, что такое ограничение в еде вкупе с активными тренировками грозит певице и ее последователям истощением.

Примерно месяц назад число заходов на официальный аккаунт на YouTube певицы Бейонсе начал зашкаливать. И это было неудивительно – звезда рассказывала о своей 22-дневной веганской диете, благодаря которой ей удалось похвастаться стройной фигурой на фестивале Coachella 2018 года.

«Ни хлеба, ни углеводов, ни сахара, ни молочных продуктов, ни мяса, ни рыбы, никакого алкоголя. Я голодна!» — поделилась основными принципами диеты певица.

Однако вместо установленных артисткой сроков, сама она голодала таким образом 44 дня. В день Бейонсе потребляла 1400 калорий.

Британский диетолог Даниэль О’Шонесси раскритиковала методику похудения звезды. По ее мнению, диета грозит дефицитом питательных веществ. Специалист напомнила, что певица голодает не сама по себе, ее контролирует целая команда диетологов и инструкторов. Для обычного человека подобная система питания может быть очень опасной. Кроме того, О’Шонесси считает, что такое ограничение в еде вкупе с активными тренировками и вовсе грозит истощением.

На критику диетолога ответил создатель диеты певицы Марко Борхес. По его словам, основа диеты – комбинация цельной растительной пищи и ежедневных упражнений, как часть тяжелой подготовки к Coachella. Певица, мол, достигла поставленных целей и выступила на фестивале блестяще, пишет Daily Mail.

Напомним, общественность могла лицезреть фигуру звезды после применения этой диеты в том числе и на премьере «Короля Льва», куда она пришла в сверкающем платье-жакете.