«Были сложные периоды»: Нельсон высказалась об отношениях с мужем

По словам солистки группы «Рефлекс», у нее с Вячеславом Тюриным не все было гладко.

Солистка группы «Рефлекс» Ирина Нельсон стала гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В студии она рассказала, что у нее были непростые отношения со вторым мужем, композитором Вячеславом Тюриным, который написал огромное количество песен для нее. В свое время она оставила первого мужа и начала жить с продюсером. Затем они расписались.

«У нас были сложные периоды в отношениях. Могло все сложиться совсем не так, как в итоге получилось. Я даже по этому поводу хочу книгу написать», — заметила она и сказала, что женщинам лучше не разводиться с мужьями, потому что в новых отношениях их ждут неменьшие испытания.

Также исполнительница отметила, что была вынуждена оставить своего десятилетнего сына в Новосибирске и вместе с Тюриным отправиться покорять столицу. «Мы пели в клубе «Метелица». Это были ночные выступления. Получали небольшие деньги за ночь. При этом я и умудрялась родителям посылать в Новосибирск. Через два года я перевезла сыну в столицу. Пристроила его в частную школу», — заметила исполнительница.

Как сказала певица, в Москву они пожаловали с Тюриным с суммой в триста долларов в кармане. На 100 они сняли квартиру, а 200 осталось им на жизнь. Но им удалось выкрутиться из непростой ситуации.