Разин закрыл комментарии под архивным снимком с Глызиным

Между тем, это был пост о памятной дате начала дружбы между артистами.

Продюсер группы «Ласковый май» знаком, конечно, пожалуй, со всеми представителями российского шоу-бизнеса. Но своими друзьями может назвать не всех. Это не касается Алексея Глызина, с которым продюсера связывает многолетняя дружба. Об этом Андрей Разин 9 августа написал в своем Instagram.

«Сегодня исполнилось 34 года нашей дружбы», — подписал артист старую черно-белую фотографию, на которой запечатлены совсем молодые звезды.

Примечательно, что под этим архивным снимком продюсер закрыл комментарии. Хотя, наверняка, архивный кадр собрал бы множество теплых слов и добрых комментариев. Ведь Андрей Разин помнит день, когда завязалась их дружба, что бывает, согласитесь, нечасто.

Напомним, недавно продюсер пошел на «мировую» с Ольгой Бузовой, извинившись за прежние не лестные комментарии в ее адрес. Произошло это во время совместного отдыха Разина с мамой певицы.