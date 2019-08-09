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Разин закрыл комментарии под архивным снимком с Глызиным

Между тем, это был пост о памятной дате начала дружбы между артистами.

Разин закрыл комментарии под архивным снимком с Глызиным
АНДРЕЙ РАЗИН. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS

Продюсер группы «Ласковый май» знаком, конечно, пожалуй, со всеми представителями российского шоу-бизнеса. Но своими друзьями может назвать не всех. Это не касается Алексея Глызина, с которым продюсера связывает многолетняя дружба. Об этом Андрей Разин 9 августа написал в своем Instagram.

«Сегодня исполнилось 34 года нашей дружбы», — подписал артист старую черно-белую фотографию, на которой запечатлены совсем молодые звезды.

Примечательно, что под этим архивным снимком продюсер закрыл комментарии. Хотя, наверняка, архивный кадр собрал бы множество теплых слов и добрых комментариев. Ведь Андрей Разин помнит день, когда завязалась их дружба, что бывает, согласитесь, нечасто.

Напомним, недавно продюсер пошел на «мировую» с Ольгой Бузовой, извинившись за прежние не лестные комментарии в ее адрес. Произошло это во время совместного отдыха Разина с мамой певицы.

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Алексей ГлызинАндрей Разингруппа "Ласковый май"Ольга БузоваОльга Бузова последние новости

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Разин закрыл комментарии под архивным снимком с Глызиным
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