Поклонники несут цветы к портрету Аллы Вербер на стенах ЦУМа

На страничке в Instagram фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер, которая скончалась 6 августа в Италии, в сторис появились кадры, сделанные около стен магазина. Люди несут цветы к ЦУМу. На кадрах можно увидеть огромный портрет Вербер, а также информацию о ней. Все кругом усыпано цветами. Многие останавливаются и смотрят на портрет.

Отметим, что Алла Вербер скончалась от инфаркта. Беды ничего не предвещало. Еще несколько дней назад женщина веселилась на юбилее своего давнего друга композитора Игоря Крутого, которому исполнилось 65 лет. Торжества приходили в турецком Бодруме. Оттуда Алла Вербер отправилась в Италию, где она отдыхала долгие годы.

Добавим, что Алла Вербер в последнее время жаловалась на сильную загруженность. Она спала не больше пяти часов в сутки. Не исключено, что жесткий график сказался на ее здоровье.

Похоронят Аллу Вербер в канадском Торонто. Именно там уже почти полвека живет ее мама. Сейчас женщине 85 лет. Многие звезды российского шоу-бизнеса уже заявили, что не смогут поехать проститься с фэшн-директором ЦУМа, потому что просто не успеют оформить визу.