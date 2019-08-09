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Поклонники несут цветы к портрету Аллы Вербер на стенах ЦУМа

Москвичи выражают свою скорбь в связи с неожиданным уходом этой яркой женщины.

Поклонники несут цветы к портрету Аллы Вербер на стенах ЦУМа
Алла Вербер скончалась в Италии/globallookpress.com

На страничке в Instagram фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер, которая скончалась 6 августа в Италии, в сторис появились кадры, сделанные около стен магазина. Люди несут цветы к ЦУМу. На кадрах можно увидеть огромный портрет Вербер, а также информацию о ней. Все кругом усыпано цветами. Многие останавливаются и смотрят на портрет.

Алла Вербер. Фото
Москвичи прощаются с Аллой Вербер/instagram.com/verberalla/

Отметим, что Алла Вербер скончалась от инфаркта. Беды ничего не предвещало. Еще несколько дней назад женщина веселилась на юбилее своего давнего друга композитора Игоря Крутого, которому исполнилось 65 лет. Торжества приходили в турецком Бодруме. Оттуда Алла Вербер отправилась в Италию, где она отдыхала долгие годы.

Добавим, что Алла Вербер в последнее время жаловалась на сильную загруженность. Она спала не больше пяти часов в сутки. Не исключено, что жесткий график сказался на ее здоровье.

Алла Вербер. Фото
Алла Вербер умерла в возрасте 61 года/instagram.com/verberalla/

Похоронят Аллу Вербер в канадском Торонто. Именно там уже почти полвека живет ее мама. Сейчас женщине 85 лет. Многие звезды российского шоу-бизнеса уже заявили, что не смогут поехать проститься с фэшн-директором ЦУМа, потому что просто не успеют оформить визу.

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Поклонники несут цветы к портрету Аллы Вербер на стенах ЦУМа
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