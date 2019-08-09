Гоген Солнцев обвинил Сергея Пенкина в пении под фонограмму

Шоумен Гоген Солнцев учинил скандал на дне рождения продюсера Моники. Торжество прошло несколько дней назад в одном из элитных караоке-клубов столицы. Во время праздника на сцену вышел известный певец Сергей Пенкин, чтобы исполнить несколько песен для именинницы. В это время Гоген Солнцев, который также был приглашен на праздник, заявил во всеуслышание, что Пенкин поет под фонограмму.

При этом все окружающие отметили, что фрик ведет себя странно. Он перебрал на празднике. Впрочем, Пенкин на провокацию никак не отреагировал и продолжить петь. Окружающие отметили, что у Пенкина невероятный голос и уникальный вокальный диапазон, поэтому все обвинения в пении под фонограмму выглядят как минимум смешно.

Самое интересное, что Гоген Солнцев после этого инцидента не успокоился. Он переключил свое внимание на известного адвоката. В пылу ссоры фрик потребовал вызвать в караоке-клуб полицию. Гостям праздника потребовалось немало сил, чтобы успокоить неадекватного мужчину, сообщает «СтарХит».

Не исключено, что Гоген Солнцев был расстроен из-за своей пожилой супруги. Как известно, у женщины проблемы с алкоголем. Она даже проходила курс лечения. Ранее фрик рассказывал, что женщина осушила все запасы элитного алкоголя в его квартире.