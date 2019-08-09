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Гоген Солнцев обвинил Сергея Пенкина в пении под фонограмму

Артист на провокацию никак не отреагировал.

Гоген Солнцев обвинил Сергея Пенкина в пении под фонограмму
Сергея Пенкина обвинили в пении под фонограмму/globallookpress.com

Шоумен Гоген Солнцев учинил скандал на дне рождения продюсера Моники. Торжество прошло несколько дней назад в одном из элитных караоке-клубов столицы. Во время праздника на сцену вышел известный певец Сергей Пенкин, чтобы исполнить несколько песен для именинницы. В это время Гоген Солнцев, который также был приглашен на праздник, заявил во всеуслышание, что Пенкин поет под фонограмму.

Гоген Солнцев с женой. Фото
Гоген Солнцев неадекватно себя повел на дне рождении Моники/instagram.com/solntcev/

При этом все окружающие отметили, что фрик ведет себя странно. Он перебрал на празднике. Впрочем, Пенкин на провокацию никак не отреагировал и продолжить петь. Окружающие отметили, что у Пенкина невероятный голос и уникальный вокальный диапазон, поэтому все обвинения в пении под фонограмму выглядят как минимум смешно.

Самое интересное, что Гоген Солнцев после этого инцидента не успокоился. Он переключил свое внимание на известного адвоката. В пылу ссоры фрик потребовал вызвать в караоке-клуб полицию. Гостям праздника потребовалось немало сил, чтобы успокоить неадекватного мужчину, сообщает «СтарХит».

Не исключено, что Гоген Солнцев был расстроен из-за своей пожилой супруги. Как известно, у женщины проблемы с алкоголем. Она даже проходила курс лечения. Ранее фрик рассказывал, что женщина осушила все запасы элитного алкоголя в его квартире.

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Тэги:

Гоген СолнцевЕкатерина ТерешковичМоскваСергей Пенкин

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Гоген Солнцев обвинил Сергея Пенкина в пении под фонограмму
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