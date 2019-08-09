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Лиза Галкина в модной шляпке попозировала на камеру

Девочка растет настоящей красавицей, от которой без ума многие россияне.

Лиза Галкина в модной шляпке попозировала на камеру
Лиза Галкина растет модницей/instagram.com/elizaveta_galkinaaa/

На фанатской страничке дочери певицы Аллы Пугачевой Лиза Галкиной появилась архивная фотография с девочкой. На снимке ребенок стоит и позирует неизвестному фотографу. На Лизе очень стильная и красивая шляпка. Также она в черном платье, сандалиях и белых колготках. Маленькую модницу хоть сейчас можно отправлять на подиум. Можно не сомневаться, что она станет главной звездой любого модного показа.

Отметим, что нынешнее лето Лиза Галкина вместе со своими близкими проводит в Юрмале. В престижном районе города Дзинтари ее семья снимает шикарную виллу. При этом в собственность они ее не приобретают, потому что бывают в Латвии только летом. Местный воздух прекрасно действует на Примадонну Аллу Пугачеву, что она ранее неоднократно отмечала. Да и деткам звезды здесь нравится.

Добавим, что Лиза Галкина растет очень смышлёной и одаренной девочкой. Родители трепетно подходят к ее воспитанию. Она уже достаточно неплохо изъясняется на французском языке. Девочка посещает репетитора. Родители Лизы считают, что ребенок должен знать этот певучий и очень красивый язык.

Кроме того, Лиза Галкина занимается плаванием. У ребёнка уже есть медали. В замке у телеведущего и отца девочки Максима Галкина огромный бассейн, где ребенок оттачивает свое мастерство вместе со своим родным братиком Гарри.

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Лиза Галкина в модной шляпке попозировала на камеру
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