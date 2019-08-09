83-летний Ален Делон лечится после инсульта в Швейцарии

Звезда мирового кино Ален Делон направлен в одну из швейцарских клиник после перенесенного три недели назад инсульта. Врачи отмечают, что сейчас состояние 83-летнего актера стабильно и опасений у специалистов не вызывает, пишет издание Le Dauphiné Libéré.

Сын Делона подтвердил изданию, что с его отцом случился сердечный приступ и легкий инсульт. После операции в Питье-Сальпетриер звезда находился последние три недели в палате интенсивной терапии.

Напомним, о том, что артист был экстренно госпитализирован, стало известно 14 июня. Тогда СМИ писали о том, что у Делона приступ острой мигрени и появились проблемы с сердцем. Уже позже врачи уточнили диагнозы актера.