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83-летний Ален Делон лечится после инсульта в Швейцарии

Приступ у легенды мирового кино случился три недели назад.

83-летний Ален Делон лечится после инсульта в Швейцарии
АЛЕН ДЕЛОН/ ФОТО: GLOBAL LOOK

Звезда мирового кино Ален Делон направлен в одну из швейцарских клиник после перенесенного три недели назад инсульта. Врачи отмечают, что сейчас состояние 83-летнего актера стабильно и опасений у специалистов не вызывает, пишет издание Le Dauphiné Libéré.

Сын Делона подтвердил изданию, что с его отцом случился сердечный приступ и легкий инсульт. После операции в Питье-Сальпетриер звезда находился последние три недели в палате интенсивной терапии.

Напомним, о том, что артист был экстренно госпитализирован, стало известно 14 июня. Тогда СМИ писали о том, что у Делона приступ острой мигрени и появились проблемы с сердцем. Уже позже врачи уточнили диагнозы актера.

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83-летний Ален Делон лечится после инсульта в Швейцарии
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