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Кожевникова призвала помолиться после смерти Аллы Вербер

Актриса скорбит в связи с уходом из жизни фэшн-директора ЦУМа.

Кожевникова призвала помолиться после смерти Аллы Вербер
Мария Кожевникова опечалена смертью Вербер/globallookpress.com

Актриса Мария Кожевникова не прошла мимо трагедии, которая случилась с 61-летним фэшн-директором ЦУМа Аллой Вербер. Под последним постом женщины в Instagram она оставила свой комментарий. «Царствие небесное. Дай бог сил близким и родным. Невозможно подобрать слов. Все, что мы можем сделать – это помолиться».

Алла Вербер в Италии. Фото
Кожевникова прокомментировала смерть Аллы Вербер/instagram.com/verberalla/

Отметим, что под постом отметились многие другие звезды российского шоу-бизнеса. В частности, певица Ольга Бузова кратко написала: «Как больно». Здесь же можно увидеть комментарии Лолиты, Сергея Лазарева и многих других. Фэшн-директора ЦУМа знали очень многие звезды. Она была гостьей на вечеринках.

Последнее крупное мероприятие, которое она посетила – юбилей композитора Игоря Крутого. Маэстро отмечал праздник в турецком Бодруме. Позвал он туда и свою давнюю подругу. На кадрах она фотографировалась с Крутым и его супругой Ольгой. Женщина была абсолютно счастлива.

После Турции Вербер улетела в Италию. Именно там и произошла трагедия. Официальной причиной смерти стал инфаркт. Кроме того, известно, что много лет звезда лечилась от рака крови. Похоронят Аллу Вербер в канадском Торонто. Многие звезды шоу-бизнеса уже заявили, что не смогут туда отправиться, потому что они просто не успеют оформить визу в эту страну, находящуюся в Северной Америке.

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Кожевникова призвала помолиться после смерти Аллы Вербер
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