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Лиза Галкина попросила не нарушать режим питания

Родители порой балуют своего ребенка «вредными продуктами».

Лиза Галкина попросила не нарушать режим питания
Лиза Галкина рассказала о диетах/instagram.com/elizaveta_galkinaaa/

На фанатской страничке дочери певицы Аллы Пугачевой Лизы Галкиной появилась архивная видеозапись. На кадрах в начале ролика можно увидеть сына Примадонны Гарри. Мальчик ловко разделывает ножом сосиски. Рядом лежат бутерброды.

Затем Максим Галкин, который и ведет запись, переводит камеру телефона на дочь Лизу. При этом он спрашивает девочку: «Лиза. Есть какая-нибудь диета?» Девочка, не задумываясь, отвечает: «Пряники». «Хорошая диета. Русская такая. Как у нас детки питаются. Как в книжке написано», — говорит Максим Галкин.

В этот момент слово берет снова Лиза, которая безапелляционно заявляет: «Режим питания нельзя нарушать!» В это время брат ее поправляет: «Лиза, не говори режим питания. Это какое-то невоспитанное выражение».

В конце ролика можно увидеть Аллы Пугачёву и Максима Галкина, отдыхающих на курорте. Телеведущий ест сардинки, а Примадонна балуется морковкой. «Что может быть вкуснее сардинок. Нет ничего лучше сардинки. Еще и беллини принесли. Ну это жизнь», — произносит довольный и счастливый жизнью телеведущий.

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Лиза Галкина попросила не нарушать режим питания
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