Боня показала стрелки на глазах, сделанные с помощью трафарета

Виктория Боня продолжает рекламировать и рассказывать о преимуществах косметики из ее бьюти-бокса. На этот раз речь зашла о трафарете , с помощью которого можно нанести стрелки на глаза. Об этом звезда рассказала в своей очередной публикации в социальной сети Instgaram.

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«Как вам стрелки, нарисованные по трафарету из моего бьюти бокса? Кто-то писал, что не ровно и тд. Этот карандаш-трафарет для стрелок нужно использовать его как трафарет! А затем по этим линиям можно добавить ваш черный карандаш и стрелочка будет держаться весь день», — поделилась секретом Вика.

Подписчицы не пришли к единому мнению поводу эти стрелок. Одни уверили Боню, что она настолько хороша сама по себе, что никакие стрелки ее лучше е сделают. Другие посчитали их слишком грубыми и толстыми. Третьи призвали Викторию признать очевидный факт- самой нарисовать стрелки, более тонкие и изящные, гораздо проще и быстрее.

Напомним, накануне светская львица в очередной раз опоздала на самолет. На этот раз причиной стала ее собственная нерасторопность.