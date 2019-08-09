«Офигенная кровать»: Тарзан прокомментировал снимок Асмус в белье

А подписчики пришли в восторг от пикантной фотографии актрисы.

Как известно, жена юмориста Гарика Харламова Кристина Асмус в эти отдыхает на Мальдивах вместе с дочкой Настей. Актриса периодически публиковала в своем Instagram снимки в купальниках, но новый пост звезда удивил даже самых искушенных поклонников Кристины.

На фотографии артистка лежит на кровати в белом кружевном белье, приняв соблазнительную позу. Ожидая неоднозначных комментариев, Асмус сделала к посту множество неоднозначных хештегов. И бы права – примерно так подписчики звезды и отреагировали.

В комментариях поклонники начали разбирать хештеги по своему вкусу. Некоторые предположили, что некоторые из них ставил сам супруг Кристины Асмус, однако Харламов заверил, мол, все жена, отметив, что фанаты слишком плохого мнения о нем.

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Кстати, читая комментарии, не удержался и поделился увиденным и супруг Наташи Королевой «Тарзан» Сергей Глушко.

«Офигенная кровать», — с юмором заметил он.

Напомним, незадолго до отпуска Кристина Асмус пожаловалась на недомогание, а позже рассказала о своих любимых напитках.