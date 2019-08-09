Владимир Коренев оценил слова Тарантино о фильме «Человек-амфибия»

79-летний актер Владимир Коренев прокомментировал высказывание Квентина Тарантино о фильме «Человек-амфибия». Он признался, что ему нравится творчество голливудского режиссера, а его любимый фильм у него «Криминальное чтиво».

«Если Тарантино говорит, что ему понравился «Человек-амфибия», это же замечательно. У него хороший вкус», – сказал Владимир Коренев.

Исполнитель роли Ихтиандра отметил, что советский фильм вообще стал культовым на Западе, его посмотрели в 60 странах мира. А сам артист получил огромное число отзывов от иностранцев, в том числе тех, чьему мнению Коренев доверяет, пишет «КиноРепортер».

Напомним, по время своего недавнего визита в Россию Квентин Тарантино признался, что обожал в детстве смотреть фильм «Человек-амфибия». Но поскольку картина в США была дублирована, о том, что кино сняли в Советском Союзе, он узнал гораздо позже.

Кроме того, режиссер в одном из интервью отметил, что не стал бы снимать кино о российской Царь-пушке. поскольку не совсем понимает Средневековье. По мнению Тарантино лучше бы получилось это сделать его коллеге Ридли Скотту.

Отметим, что американский режиссер презентовал в российской столице свой новый, девятый по счету фильм «Однажды в… Голливуде», который вышел в российский прокат чуть позже, чем в США, накануне 8 августа. Главные роли в фильме сыграли Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо.