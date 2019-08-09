Проигравшая регату Миддлтон уронила подаренную деревянную ложку

Герцог и герцогиня Кембриджские, как писал портал Teleprogramma.pro, накануне не надолго прервали свои летние каникулы, чтобы принять участие в парусной регате на Кубок Короля. И принц Уильям, и Кейт каждый возглавили свою собственную яхту, и к ним присоединились еще шесть капитанов-знаменитостей. Так что в соревнованиях участвовали восемь судов.

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Уильям возглавлял свою команду от имени своего покровителя Child Bereavement UK, в то время как Кейт боролась за Королевский фонд. Тем не менее, герцогине, к сожалению, подарили деревянную ложку после того, как ее команда заняла последнее место, а команда герцога — третье.

На награждении не обошлось без казусов. Кейт не удержала в руках свой утешительный приз и уронила ложку. Смеясь, она закрыла лицо руками, а супруг подшучивал на ней.

Напомним, на регату поддержать своих родителей приехали старшие дети герцога и герцогини Кембриджских Джордж и Шарлотта в сопровождении родителей Кейт Миддлтон.

Молодежь выглядела восхитительно в нарядах в морскую полоску. А четырехлетняя принцесса насмешила гостей, когда место традиционного приветствия, малышка показала гостям язык.