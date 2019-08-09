НОВОСТИ

Проигравшая регату Миддлтон уронила подаренную деревянную ложку

Утешительный приз Кейт получила, заняв со своей командой последнее место на соревнованиях.

Проигравшая регату Миддлтон уронила подаренную деревянную ложку
Кейт Миддлтон. ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS

Герцог и герцогиня Кембриджские, как писал портал Teleprogramma.pro, накануне не надолго прервали свои летние каникулы, чтобы принять участие в парусной регате на Кубок Короля. И принц Уильям, и Кейт каждый возглавили свою собственную яхту, и к ним присоединились еще шесть капитанов-знаменитостей. Так что в соревнованиях участвовали восемь судов.

Уильям возглавлял свою команду от имени своего покровителя Child Bereavement UK, в то время как Кейт боролась за Королевский фонд. Тем не менее, герцогине, к сожалению, подарили деревянную ложку после того, как ее команда заняла последнее место, а команда герцога — третье.

На награждении не обошлось без казусов. Кейт не удержала в руках свой утешительный приз и уронила ложку. Смеясь, она закрыла лицо руками, а супруг подшучивал на ней.
Напомним, на регату поддержать своих родителей приехали старшие дети герцога и герцогини Кембриджских Джордж и Шарлотта в сопровождении родителей Кейт Миддлтон.

Кейт Миддлтон уронила подаренную деревянную ложку. Фото
Кейт Миддлтон уронила подаренную деревянную ложку. Фото: @katemidleton

Молодежь выглядела восхитительно в нарядах в морскую полоску. А четырехлетняя принцесса насмешила гостей, когда место традиционного приветствия, малышка показала гостям язык.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Кейт МиддлтонКейт Миддлтон последние новостипринц ДжорджПринц УильямПринц Уильям последние новостипринцесса Шарлотта

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Проигравшая регату Миддлтон уронила подаренную деревянную ложку
Интересно?
Поделись с друзьями: