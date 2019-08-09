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«Как на кладбище»: жители Сочи побаловали Ольгу Бузову

Певица побывала с концертом в этом городе.

«Как на кладбище»: жители Сочи побаловали Ольгу Бузову
ОЛЬГА БУЗОВА. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Ольга Бузова продолжает свой нескончаемый гастрольный вояж. Накануне певица выступила в Сочи и была очень удивлена приемом местных жителей. Об этом ведущая «Дома-2» рассказала на своей странице в Instagram.

«Сочи, вы меня балуете. Sold out на главной площадке города. Спасибо за то, что вы у меня есть. Кто был, делитесь своими впечатлениями. Завтра Геленджик», — написала артистка в подписи к снимку, на котором она запечатлена в окружении букетов цветов, мягких игрушек и своих портретов, выполненных в разных стилях и техниках.

Поклонники начали, конечно, вспоминать выступление звезды и заодно комментировать фотографию. Снимок в комментариях назвали, мягко говоря, странным. Многие при этом отмечают, что он сделан «как-будто на кладбище».

И по поводу Sold out у подписчиков тоже возникли большие вопросы. Во-первых, по словам комментаторов, в кассах к моменту начала выступления было еще много билетов. Во-вторых, как отмечают в Сети, начало концерта специально задержали на полтора часа, чтобы бесплатно нагнать толпу и забить зал – пустых мест, мол, быть не должно.

Напомним, не так давно артистка призналась, что сняла квартиру за 200 тысяч рублей. А также заявила, что готова спеть гимн Перми за пять миллионов рублей.

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«Как на кладбище»: жители Сочи побаловали Ольгу Бузову
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