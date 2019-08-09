Принцесса Шарлотта показала язык зрителям парусной регаты

Это насмешило и маму девочки, и гостей спортивного мероприятия.

Принцесса Шарлотта пребывала в игривом настроении, наслаждаясь накануне парусной регатой на Кубок Короля в Каусе. На увлекательное мероприятие четырехлетнюю девочку родители, принц Уильям и Кейт Миддлтон, вязли вместе со старшим братом принцем Джорджем. Дети веселились, а родители участвовали в соревнованиях.

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Кейт предложила своим детям помахать толпе через окно, но пока Джордж спускался по лестнице, принцесса Шарлотта высунула язык – чем насмешил не только свою маму, но и публику, которая хотела увидеть представителей королевской семьи.

Пока Кейт и Уильям соревновались Шарлотта и Джордж были с бабушкой и дедушкой – Кэрол и Майклом Миддлтон. Джордж примерил капитанскую кепку, а Шарлотта побывала внутри судна, пишет Hello!

Напомним, не так давно малышка приковала к себе обожающие взгляды подданных Ее величества, когда, как совсем большая, вышла «выгулять» свою первую сумочку.