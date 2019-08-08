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Воробей решила биться за справедливый тюремный срок для кума

В Белоруссии мужчину осудили на шесть лет за перелом ноги в ходе потасовки.

Воробей решила биться за справедливый тюремный срок для кума
ЕЛЕНА ВОРОБЕЙ. ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS

Елена Воробей вернулась из Минска, где побывала на суде по делу своего кума Сергея Макарова, обвиняемого в умышленном причинении тяжких телесных повреждений из хулиганских побуждений. Мужчина уже получил срок в шесть лет колонии. Об этом артистка рассказала в своем Instagram.

Оказалось, что это история обычного, на первый взгляд, дорожного конфликта, произошедшего летом прошлого года. Сергею, работающему таксистом, перегородил дорогу автомобиль, мужчина вышел поговорить, и разгорелась перепалка. Водитель хотел напасть на родственника актрисы, но сам не удержался на ногах и начал падать. Кум Елены поддержал противника и тот начал стонать: «Нога, нога». Макаров сел в машину и уехал.

А уже через некоторое время за ним, как говорится «пришли», выяснилось, что у второго участника конфликта сломаны две кости на ноге. В записи с камер вырезаны пять минут потасовки. Елена отмечает, что суд пока не закончен и срок, ее куму все равно грозит. Но вот шесть лет за перелом – перебор.

Пока же Воробей вместе с адвокатом подала апелляцию и предоставила суду заключение российских судмедэкспертов. Артистка уверена, что у 70-летнего потерпевшего есть неплохие связи.

«Не дай Бог никому оказаться в конфликте с сильными мира сего, а уж если этот «силач» еще и хочет снести вам голову, поставив на нее свою ногу, вообще хана. Не позавидуешь!» — добавила Воробей.

Напомним, не так давно артистка тоже пожаловалась, но не на судебную систему Белоруссии, а на стоимость косметологических процедур. По ее мнению, модный сегодня криолиполиз, с помощью которого убирают лишний жир, стоит очень дорого, просто грабеж.

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Воробей решила биться за справедливый тюремный срок для кума
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