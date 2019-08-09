НОВОСТИ Почему китайский язык стал самым перспективным на планете
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Почему китайский язык стал самым перспективным на планете

На правах рекламы Юлия Гончарова

Рассказываем, какие возможности это открывает для тех, кто его изучает.

Еще совсем недавно самым изучаемым языком на планете был английский — это был универсальный инструмент общения людей в разных странах. Тем не менее, вездесущему английскому приходится «подвинуться». Самым перспективным иностранным языком уже несколько лет является китайский, и этот факт объясняется очень просто: роль Китая на международной арене растет день ото дня. Львиная доля вещей, которыми мы пользуемся в повседневной жизни, произведена именно в Китае. Доступная стоимость труда в частности и производства в целом заставляет мировые компании размещать на территории Поднебесной свои производства.

Стоит отметить, что в самом Китае мало и неохотно говорят по-английски, поэтому менеджмент иностранных компаний зачастую обучает специалистов всех отраслей «на месте» и таким образом инвестирует не только в свой персонал, но и в развитие китайского образования. Многие китайские университеты и другие вузы занимают верхние строчки мировых рейтингов учебных заведений, и это является устойчивым трендом в последние годы. Получив образование в Китае или поработав в китайской компании, можно не сомневаться в своей востребованности на международном рынке труда, а также в блестящей карьере, как в торговой, так и в технической и в гуманитарной сферах.

Фото предоставлено рекламодателем

Впрочем, заняться изучением китайского, и таким образом сделать инвестицию в собственное будущее, можно заблаговременно, начав изучать китайский язык еще на родине. Среди множества предлагаемых курсов китайского особняком стоит обучение в Институте Конфуция при Московском государственном лингвистическом университете (МГЛУ). Институты Конфуция — это глобальная сеть международных культурно-образовательных центров, которую развивает непосредственно Государственная канцелярия Китая по распространению китайского языка за рубежом (Ханьбань), она же координирует их работу и обеспечивает финансирование с китайской стороны.

Институт Конфуция при МГЛУ функционирует с 2011 года; а в 2014 году Ханьбань признала его лучшим центром по приему международного экзамена по китайскому языку среди зарубежных институтов Конфуция. Это очень почетно, учитывая, что Институты Конфуция работают не только в 18 российских городах, но и в США, Канаде, Мексике, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании, Японии, Индии, Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Аргентине, Бразилии и в других странах мира.

Набор на новый учебный семестр для изучения китайского языка с нуля начинается в ближайшие дни! Вы можете лично попробовать себя в качестве слушателя, чтобы принять решение об учебе для себя или своих близких.

Занятия проходят в самом центре Москвы, рядом с метро «Парк Культуры», по адресу — Комсомольский проспект, дом 6.

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Почему китайский язык стал самым перспективным на планете
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