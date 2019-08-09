Почему китайский язык стал самым перспективным на планете

Рассказываем, какие возможности это открывает для тех, кто его изучает.

Еще совсем недавно самым изучаемым языком на планете был английский — это был универсальный инструмент общения людей в разных странах. Тем не менее, вездесущему английскому приходится «подвинуться». Самым перспективным иностранным языком уже несколько лет является китайский, и этот факт объясняется очень просто: роль Китая на международной арене растет день ото дня. Львиная доля вещей, которыми мы пользуемся в повседневной жизни, произведена именно в Китае. Доступная стоимость труда в частности и производства в целом заставляет мировые компании размещать на территории Поднебесной свои производства.

Стоит отметить, что в самом Китае мало и неохотно говорят по-английски, поэтому менеджмент иностранных компаний зачастую обучает специалистов всех отраслей «на месте» и таким образом инвестирует не только в свой персонал, но и в развитие китайского образования. Многие китайские университеты и другие вузы занимают верхние строчки мировых рейтингов учебных заведений, и это является устойчивым трендом в последние годы. Получив образование в Китае или поработав в китайской компании, можно не сомневаться в своей востребованности на международном рынке труда, а также в блестящей карьере, как в торговой, так и в технической и в гуманитарной сферах.

Впрочем, заняться изучением китайского, и таким образом сделать инвестицию в собственное будущее, можно заблаговременно, начав изучать китайский язык еще на родине. Среди множества предлагаемых курсов китайского особняком стоит обучение в Институте Конфуция при Московском государственном лингвистическом университете (МГЛУ). Институты Конфуция — это глобальная сеть международных культурно-образовательных центров, которую развивает непосредственно Государственная канцелярия Китая по распространению китайского языка за рубежом (Ханьбань), она же координирует их работу и обеспечивает финансирование с китайской стороны.

Институт Конфуция при МГЛУ функционирует с 2011 года; а в 2014 году Ханьбань признала его лучшим центром по приему международного экзамена по китайскому языку среди зарубежных институтов Конфуция. Это очень почетно, учитывая, что Институты Конфуция работают не только в 18 российских городах, но и в США, Канаде, Мексике, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании, Японии, Индии, Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Аргентине, Бразилии и в других странах мира.

Набор на новый учебный семестр для изучения китайского языка с нуля начинается в ближайшие дни! Вы можете лично попробовать себя в качестве слушателя, чтобы принять решение об учебе для себя или своих близких.

Занятия проходят в самом центре Москвы, рядом с метро «Парк Культуры», по адресу — Комсомольский проспект, дом 6.