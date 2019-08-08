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Читатели портала Teleprogramma.pro назвали причину онкологических болезней звезд

Как считают участники нашего опроса, знаменитости умирают от рака чаще, чем простые обыватели, просто по воле судьбы.

Читатели портала Teleprogramma.pro назвали причину онкологических болезней звезд
Алла Вербер, Жанна Фриске. Фото: globallookpress.com

Несмотря на успехи медицины, онкологические заболевания продолжают оставаться одной из лидирующих причин смертности людей. Особенно часто, кажется, рак уносит жизни знаменитостей.

Поклонники до сих пор обсуждают смерть Жанны Фриске от неоперабельной опухоли мозга – глиобластомы. Рак мозга стал причиной ухода из жизни Валентины Толкуновой, Надежды Румянцевой, Валерия Золотухина. От рака легких в разное время скончались Олег Ефремов, Александр Абдулов, Илья Олейников. Со злокачественными новообразованиями связаны и две последних звездных утраты: знаменитый Вилли Токарев и фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер также боролись со смертельным недугом. И этот список можно продолжать.

В народе вновь заговорили о том, что рак не щадит никого из знаменитостей. Портал Teleprogramma.pro предложил самим читателям назвать наиболее вероятную причину, по которой у звезд диагностируют онкологию. И вот, что они решили.

По данным нашего опроса, 26% читателей уверены, что рак у известных людей – лишь стечение обстоятельств, предначертанное судьбой. На втором месте оказались те, кто считает причиной звездной онкологии пластические операции, к которым артисты часто прибегают, чтобы сохранять на сцене моложавый вид. За это проголосовал 21% опрошенных.

На третьем месте в читательском голосовании с 18% оказалась неблагоприятная наследственность. Остальные варианты ответов – «плохая экология», «слишком много работают» и «вредные привычки» – собрали 15% и менее голосов.

Наконец, самым непопулярным пунктом опроса стал пункт о том, что звезды чаще простых обывателей умирают от рака из-за людской зависти и сглаза. За это проголосовали лишь 2% читателей портала.

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Тэги:

Александр АбдуловАлла ВерберВалерий ЗолотухинВилли ТокаревИлья ОлейниковНадежда РумянцеваОлег Ефремовонкологическое заболевание

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Читатели портала Teleprogramma.pro назвали причину онкологических болезней звезд
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