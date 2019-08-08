«Нинидзе — прекрасная фея»: Солнцев высказался о возлюбленной Виторгана

В этом году личную жизнь Ксении Собчак вновь стали обсуждать в обществе. Сначала в прессу просочились слухи, что у нее роман с Константином Богомоловым, а вскоре она официально заявила, что рассталась с мужем Максимом Виторганом. После этого телеведущая стала уже открыто встречаться с режиссером. Пока поклонники пытались понять, что произошло в отношениях супругов, Виторган тоже обзавелся новой пассией.

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Этим летом Собчак провела отпуск в Италии с Богомоловым, а ее уже бывший муж не так давно уехал в Грецию с Ниной Нинидзе. Парой они себя еще не объявляли, но активно подогревают слухи о своем романе. Максим сначала не выкладывал совместных фото с 28-летней грузинской актрисой, а потом продемонстрировал кадр, на котором они вместе встречают рассвет на яхте. Корреспондентам Teleprogramma.pro удалось дозвониться до девушки, чтобы прояснить ситуацию.

Нинидзе лишь рассмеялась, когда ее поздравили с началом новых отношений. «Спасибо! До свидания!», — сказала она. А вот шоумен Рустам Солнцев, который в свое время близко общался с Ксенией Собчак в рамках проекта «Дом-2», оказался более разговорчив. Он объяснил, почему Виторган предпочел встречаться с Нино. По его мнению, у актера были с Ксенией отношения для души, но в итоге их победило тело.

«Ему захотелось быть просто с милой, красивой и сладкой девушкой, которую бы он хотел, а не с которой бы он беседовал о дурацких театральных постановках. Вот и всё. Нинидзе — прекрасная фея, рядом с которой мечтает оказаться любой мужчина. Я его очень хорошо понимаю», — заявил Рустам.

А вот отношения Собчак с Богомоловым он считает неудачными. Шоумен уверен, что этот роман продлится недолго. «Ксюша — это человек, который любит только себя», — подчеркнул Солнцев. По его мнению, телеведущая эгоистка и сконцентрирована только на себе. Мужчина предположил, что она не способна даже чашку кофе приготовить для любимого человека. Напомним, что ранее стало известно, что Собчак уже наметила дату свадьбы. Если информация окажется правдивой, то она выйдет замуж уже в середине сентября.

А вам нравится новая возлюбленная Виторгана?