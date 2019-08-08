Наташа Королева устроила вечеринку во Вьетнаме

Певица прибыла в эту страну на гастроли, потратив более полусуток на дорогу.

С корабля на бал – это про певицу Наташу Королеву. Еще пару дней назад звезда российской поп-сцены нежилась на сочинских пляжах со своей семьей, и вот она уже замечена во Вьетнаме. Впрочем, сюда она прилетела по работе.

Тарзана, а также сына Архипа и его девушку Марию Слугину, бывшую участницу «Дома-2», с которыми певица отдыхала в Краснодарском крае, Наташа оставила на родине. Во Вьетнам она прилетела вместе со своей «бандой», как называет артистка свой музыкальный коллектив. О том, что путь был непрост заводная вокалистка рассказала своим подписчикам в Instagram, выразив надежду, что 12 часов на самолете, а потом еще несколько часов на автомобиле и катере до вьетнамского острова развлечений Вин Перл, того будет стоить.

Остров не разочаровал звезду, коллективом они сняли двухэтажную виллу и тут же отметили прибытие и заодно день рождения одного из членов группы. Вечеринка, как и полагается у селебрити, прошла с музыкой, напитками и коллективным купанием в бассейне. Наташа сказала, что первый опыт во Вьетнаме получился весьма удачным.

«Долгий перелет компенсирует красота, которая поражает. Это невероятно сказочно», — рассказала певица своим подписчикам в Instagram.

Когда поклонники спросили, почему она не взяла с собой мужа Тарзана, Наташа ответила, что он не выдержал бы такого перелета.