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Станислав Садальский отомстил отцу после его смерти

По словам актера, папа в детстве его сильно бил.

Станислав Садальский отомстил отцу после его смерти
Садальский рассказал об отце/globallookpress.com

Актер Станислав Садальский в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал, что отомстил своему отцу, когда тот ушел из жизни. Известно, что отец актера был учителем физкультуры в Канашинском финансовом техникуме.

Станислав Садальский. Фото
Садальский отомстил отцу после его смерти/globallookpress.com

Мать звезды умерла, когда мальчику было 12 лет. Отец сильно избивал женщину. Доставалось и самому актеру с братом. После смерти родительницы отец отдал сыновей в интернат. Далее с папой Садальский не виделся. Родитель умер в 2001 году.

Станислав отметил, что с отцом действительно не поддерживал отношений. Но при этом он отомстил родственнику после смерти. Дело в том, что его отец был еврей.

«Знаете, я еврея отправил отпевать в русский православный храм. Мне смешно было. Думал про себя: «Вот и лежи, еврейская морда, а попы пусть поют над тобой». Я похоронил отца и больше не был у него на могиле. К маме я ездил. Сделал ей памятник. Тетя Валя, моя тетка, ухаживает за могилой в Воронеже. Она поминает маму во все праздники», — заметил актер.

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Борис КорчевниковВоронежПрограмма "Судьба человека"Станислав Садальский

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Станислав Садальский отомстил отцу после его смерти
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