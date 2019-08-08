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«Ангелы» Victoria’s Secret потребовали пересмотреть условия их работы

Модели бельевого бренда хотят быть защищены от сексуальных домогательств со стороны сотрудников компании.

«Ангелы» Victoria’s Secret потребовали пересмотреть условия их работы
фото: globallookpress.com

Знаменитый бельевой бренд Victoria’s Secret переживает не лучшие времена. Каждый год кампания устраивала грандиозное шоу из своего дефиле. Его с нетерпением ждали миллионы девушек, чтобы увидеть любимых моделей в новых соблазнительных нарядах. Однако в этом году шоу было отменено. Это расстроило даже «ангелов», которые обычно в это время уже готовятся к показу. Ходят слухи, что это произошло из-за падения рейтингов после одного скандала.

Дело в том, что один из представителей Victoria’s Secret заявил в прошлом году, что трансгендеры и пышнотелые модели вряд ли когда-нибудь появятся в их шоу, потому что им там не место. ЛГБТ-сообщество выразило возмущение, услышав такие слова. Теперь бренд пытается сгладить ситуацию. Недавно они сообщили, что впервые в истории будут сотрудничать с трансгендерной моделью — 22-летней Валентиной Сампайо.

На фоне кризиса выявилась еще одна проблема. Модели Victoria’s Secret теперь требуют пересмотреть корпоративную политику в отношении условий работы. Они обвинили некоторых сотрудников кампании в сексуальных домогательствах. Их возмущает, что руководство закрывает на это глаза. Девушки хотят, чтобы этот момент был урегулирован. Они предложили ввести специальный кодекс поведения, чтобы поведение сотрудников по отношению к моделям несло уважительный характер.

Более 100 моделей подписали петицию против харассмента. Они обвинили не только сотрудников марки в домогательствах, но и таких фотографов, как Тимура Эмеу, Дэвида Беллемера, Грега Кадэла. «Ангелов» уже поддержали многие знаменитости: Даутцен Крез, Милла Йовович, Джемма Уорд, Искра Лоуренс и другие известные персоны, пишет Marie Claire.

А вы бы поддержали такую петицию?

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«Ангелы» Victoria’s Secret потребовали пересмотреть условия их работы
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