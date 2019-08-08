Звезда «Мачете» спас маленького ребенка из перевернувшегося авто

Актер Дэнни Трехо, широко известный по фильмам «Мачете», «От заката до рассвета», «Дети шпионов», стал героем в Лос-Анджелесе. Суровый мачо принял непосредственное участие в спасении маленького ребенка, который оказался в ловушке в перевернувшемся автомобиле.

Актер сам подробно рассказал в Instagram, как происходило спасение малыша. По словам Трехо, машина перевернулась средь бела дня — на перекрестке. Он сразу бросился на помощь, внутри автомобиля оказались запертыми пожилая женщина и малыш.

Женщину удалось быстро освободить, а вот со спасением ребенка пришлось повозиться, так как тот сидел в автокресле и был пристегнут. Действовать нужно было быстро и решительно, ведь транспортное средство могло в любую минуту взорваться.

Трехо разбил стекло и начал отстегивать ремень безопасности, но безуспешно, порвать его руками не представлялось возможным. Тут ему на помощь подоспела случайная прохожая, и вдвоем им удалось справиться с ремнем и вытащить малыша из машины.

Трехо уверен, что мальчик выжил именно потому, что находился в автокресле.