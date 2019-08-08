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Садальский вспомнил, как ездил на похороны к единственной жене

Актер заявил, что вся комната дома у женщины была уставлена его портретами.

Садальский вспомнил, как ездил на похороны к единственной жене
Садальский рассказал о жене и дочери/globallookpress.com

Актер Станислав Садальский стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова разговор зашел о жене и дочери актера. Известно, что в семидесятых годах прошлого века у него был брак с гражданкой Финляндии, которая была старше его на 15 лет. В 1975 году на свет появилась их дочь Пирио. Вскоре женщина уехала с дочкой в Хельсинки. С мужем она рассталась.

Станислав Садальский. Фото
Садальский рассказал о жене и дочери/globallookpress.com

Также есть информация, что дочь актера не знает русского языка. Садальский видел ее всего два раза в жизни. В декабре 2017 года супруга скончалась. «Я ездил на похороны. Был на поминках. Зашел к ней в комнату, а там кругом — мои портреты. Мне стало не очень комфортно. Так что я — вдовец. Скажу так: кто больше любит – тот и рабствует», — заявил актер, которому эта тема очень неприятна.

Между тем Борис Корчевников захотел, чтобы актер что-то рассказал о своей дочери. Но здесь он наткнулся на непонимание. «Хватит, Борис. Порой молчание дороже всяких слов», — сказал актер и больше попросил к теме его близких родственников не возвращаться.

«Я иногда вижу, Борис, какие люди приходят к вам в студию. Они жалуются на свою жизнь и испытания, которые выпали на их пути. Так вот скажу, что у меня все намного хуже. Но жизнь идет вперед и продолжается», — заметил актер.

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Тэги:

Борис КорчевниковПрограмма "Судьба человека"Станислав СадальскийФинляндияХельсинки

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Садальский вспомнил, как ездил на похороны к единственной жене
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