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Сын Остроумовой подтвердил, что Валентин Гафт жив

В начале августа артист был госпитализирован в больницу с инсультом.

Сын Остроумовой подтвердил, что Валентин Гафт жив
Валентин Гафт в больнице

Сын Ольги  Остроумовой — супруги Валентина Гафта, опроверг новость о смерти актера. Информация появилась в Сети 8 августа, во второй половине дня, но, к счастью, не подтвердилась.

Гафт был госпитализирован в первых числах августа в одну из столичных больниц с инсультом. Буквально два дня назад родные сообщали, что здоровье артиста идет на поправку: его перевели из реанимации, потихоньку начала возвращаться речь.

» Жив, жив. Все в порядке, слава богу!», — сказал порталу teleprogramma.pro Михаил Левитин, пасынок актера.

Портал Teleprogramma.pro следит за состоянием здоровья народного любимца и желает ему скорейшего выздоровления.

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Валентин Гафт

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Сын Остроумовой подтвердил, что Валентин Гафт жив
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