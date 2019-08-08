Сын Остроумовой подтвердил, что Валентин Гафт жив

В начале августа артист был госпитализирован в больницу с инсультом.

Сын Ольги Остроумовой — супруги Валентина Гафта, опроверг новость о смерти актера. Информация появилась в Сети 8 августа, во второй половине дня, но, к счастью, не подтвердилась.

Гафт был госпитализирован в первых числах августа в одну из столичных больниц с инсультом. Буквально два дня назад родные сообщали, что здоровье артиста идет на поправку: его перевели из реанимации, потихоньку начала возвращаться речь.

» Жив, жив. Все в порядке, слава богу!», — сказал порталу teleprogramma.pro Михаил Левитин, пасынок актера.

Портал Teleprogramma.pro следит за состоянием здоровья народного любимца и желает ему скорейшего выздоровления.