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Алибасов подал заявление в суд на производителя «Крота» и «Ашан»

Причиненный ущерб представитель артиста оценил в 100 млн рублей.

Алибасов подал заявление в суд на производителя «Крота» и «Ашан»
Бари Алибасов хочет получить компенсацию от производителя "Крота" в 100 млн рублей. ФОТО: Global Look Press

Адвокат создателя группы «На-На» Бари Алибасова Андрей Краснов подал в Пресненский суд Москвы 150-страничный иск против компании-производителя чистящего средства, которым отравился артист, и гипермаркета «Ашан» — именно в этом магазине товар был приобретен.

Пострадавший хочет получить денежную компенсацию в размере 100 млн рублей – в 85 млн рублей Бари Алибасов оценил нанесенный вред здоровью, в 15 млн – моральный ущерб. Как заявил адвокат Андрей Крайнов, его доверитель потратит эти деньги на восстановление.

Юрист считает, что производители чистящих средств не задумываются о трагических последствиях использования своего продукта, например, не применяют блокирующие элементы на бутылках. Именно из-за этого дети и люди преклонного возраста могут случайно разлить средство. Более того, компании используют бутылки, которые внешне напоминают те, в которых хранятся пищевые продукты.

Заявление на «Ашан» поступило ввиду того, что гипермаркет должен тщательно следить за продаваемой продукцией и не выставлять на прилавки те товары, которые могут быть опасны для покупателей, сообщает телеканал «360».

Бари Алибасов был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского в начале лета 2019 года. Врачи диагностировали сильные ожоги пищеварителньой системы. Как стало известно, лидер коллектива «На-На» перепутал сок и чистящее средство «Крот». До сих пор вокруг этой темы не утихают споры, бытует мнение, что продюсер мог просто выдумать всю историю ради пиара.

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Алибасов подал заявление в суд на производителя «Крота» и «Ашан»
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