НОВОСТИ

Кейт и Уильям перенесли регату из-за штормового предупреждения

«Кубок короля» - одно из самых ожидаемых спортивных событий герцога и герцогини Кембриджских, однако им пришлось изменить планы из-за природной стихии.

Кейт и Уильям перенесли регату из-за штормового предупреждения
Погода помешала Кейт и Уильму провести регату в запланированный день. Скриншот: twitter.com/kensingtonroyal

Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали паузу в своем отпуске специально, чтобы принять участие в регате. Она должна была состояться в пятницу, 9 августа, однако из-за штормового предупреждения они были вынуждены перенести спортивное мероприятие и провести его днем ранее, 8 августа.

В Twitter Кенсингтонского дворца появилось сообщение, что из-за неблагоприятного прогноза погоды, которую синоптики обещают на все выходные, регату проведут днем ранее. Синоптики обещают на юго-западе Англии проливные ливни и штормовой ветер.

Так как такие условия небезопасны для участников регаты, соревнование перенесли на день раньше. В четверг, 8 августа, метеорологи пообещали сухую и солнечную погоду. Старт состязаний намечен на два часа дня.

Кейт и Ульм перенесли регату. Скриншот.
Кейт и Уильям объявили о переносе регаты. Скриншот: twitter.com/kensingtonroyal

Многие фанаты расстроились, так как рассчитывали приехать на регату в последний рабочий день недели. Перенос же мероприятия на сутки раньше смешал их планы, так как они не смогут уйти с работы.

Напомним, что Кейт и Уильям возглавят разные экипажи. В прошлом году победителем в гонке стала герцогиня Кембриджская.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Британская королевская семьяДождливая погодаКейт Миддлтон и принц УильямКейт Миддлтон последние новостиПринц УильямПринц Уильям последние новостисоревнованияураган

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Кейт и Уильям перенесли регату из-за штормового предупреждения
Интересно?
Поделись с друзьями: