Кейт и Уильям перенесли регату из-за штормового предупреждения

«Кубок короля» - одно из самых ожидаемых спортивных событий герцога и герцогини Кембриджских, однако им пришлось изменить планы из-за природной стихии.

Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали паузу в своем отпуске специально, чтобы принять участие в регате. Она должна была состояться в пятницу, 9 августа, однако из-за штормового предупреждения они были вынуждены перенести спортивное мероприятие и провести его днем ранее, 8 августа.

В Twitter Кенсингтонского дворца появилось сообщение, что из-за неблагоприятного прогноза погоды, которую синоптики обещают на все выходные, регату проведут днем ранее. Синоптики обещают на юго-западе Англии проливные ливни и штормовой ветер.

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Так как такие условия небезопасны для участников регаты, соревнование перенесли на день раньше. В четверг, 8 августа, метеорологи пообещали сухую и солнечную погоду. Старт состязаний намечен на два часа дня.

Многие фанаты расстроились, так как рассчитывали приехать на регату в последний рабочий день недели. Перенос же мероприятия на сутки раньше смешал их планы, так как они не смогут уйти с работы.

Напомним, что Кейт и Уильям возглавят разные экипажи. В прошлом году победителем в гонке стала герцогиня Кембриджская.