Рудковская сравнила младшего сына с героем советского мультфильма

Бизнес-леди и светская львица любит давать прозвища сыну от фигуриста Евгения Плющенко Саше. Сразу после рождения мальчика окрестили Гномом Гномычем и этим ником не один год подписывали аккаунт юной звезды в соцсети. Фантазии Яны нашли продолжение в ее новой публикации в Instagram.

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Яна обнародовала снимок голубоглазого Саши. Видно, мальчик только выбрался из воды: семья Рудковской и Плющенко отдыхает в Италии, в Сардинии. В комментарии Яна задалась вопросом, на кого больше похож наследник, на нее или на мужа.

«Или на Вовку из мультика «Вовка в Тридевятом царстве»?» — добавила к традиционному вопросу неожиданный поворот Яна.

Подписчики охотно откликнулись на призыв своего кумира. «На папу, конечно», «Лобик мамин», «Точно, на Вовку похож»,— разделились мнения поклонников.

В аккаунте мальчика в Instagram также появилось немало фото с отдыха в Сардинии. Причем на снимках Саша не только отдыхает, но и тренируется в фитнес-зале под руководством папы, олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко.