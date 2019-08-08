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Рудковская сравнила младшего сына с героем советского мультфильма

Вместо Гном Гномыча у юного фигуриста может появиться новое прозвище.

Рудковская сравнила младшего сына с героем советского мультфильма
Яна Рудковская/instagram.com/rudkovskayaofficial/

Бизнес-леди и светская львица любит давать прозвища сыну от фигуриста Евгения Плющенко Саше. Сразу после рождения мальчика окрестили Гномом Гномычем и этим ником не один год подписывали аккаунт юной звезды в соцсети. Фантазии Яны нашли продолжение в ее новой публикации в Instagram.

Яна обнародовала снимок голубоглазого Саши. Видно, мальчик только выбрался из воды: семья Рудковской и Плющенко отдыхает в Италии, в Сардинии. В комментарии Яна задалась вопросом, на кого больше похож наследник, на нее или на мужа.

«Или на Вовку из мультика «Вовка в Тридевятом царстве»?» — добавила к традиционному вопросу неожиданный поворот Яна.

Подписчики охотно откликнулись на призыв своего кумира. «На папу, конечно», «Лобик мамин», «Точно, на Вовку похож»,— разделились мнения поклонников.

В аккаунте мальчика в Instagram также появилось немало фото с отдыха в Сардинии. Причем на снимках Саша не только отдыхает, но и тренируется в фитнес-зале под руководством папы, олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко.

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Евгений ПлющекоСаша ПлющенкоЯна Рудквоская

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Рудковская сравнила младшего сына с героем советского мультфильма
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